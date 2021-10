Une plateforme gratuite pour les commerces de proximité

Pour maintenir une activité commerciale, même réduite pendant le confinement destiné à lutter contre la 2e vague de la pandémie, l'annuaire des professionnels, commerçants et artisans Isséens accessible directement depuis le site web municipal – https://annuaire.issy.com – s'est enrichi de fonctionnalités permettant la prise de commande directe entre les consommateurs et leurs commerces préférés.

Développé par le groupe Solocal il y a plus d'un an, l'annuaire LocalPartner recense tous les professionnels et les commerces de la ville. En tant que déclinaison personnalisée de PagesJaunes.fr, la plateforme, avec les nouvelles fonctionnalités rendues entièrement gratuites dans le contexte du reconfinement, permet aux commerçants de :

- proposer leurs produits via un formulaire de “click and collect” ;

- mettre leurs informations à jour en temps réel – horaires d'ouverture, organisation des conditions d'accès, partage des actualités et services de livraison ou vente à emporter – ;

- dialoguer avec les clients pour maintenir les contacts via une messagerie instantanée.



Dès la mi-novembre, il sera également possible de prendre rendez-vous en ligne. Cela permettra de fluidifier le trafic en magasin dans le respect des règles sanitaires et de continuer de générer du chiffre d'affaires. Grâce à cette solution, les professionnels présents sur le média PagesJaunes sont dorénavant référencés et visibles sur la plateforme locale. Ainsi, il suffit, pour les entreprises, de créer leur compte sur l'application unique Solocal Manager – www.solocal.com/solocalmanager – aussi disponible depuis les stores mobiles, à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe. L'opération prend quelques minutes et donne accès à l'outil complet de gestion de sa visibilité sur le web. C'est depuis cet outil que professionnels et commerçants mettent à jour leurs informations et activent le formulaire de commande ainsi que la messagerie instantanée.