Une plateforme collaborative au secours des PME françaises

Initiée par Matchers, première plateforme collaborative du conseil en entreprise, Solidarité-PME est un mouvement de bénévoles fédérateurs de compétences. « Aider les petites entreprises fait partie de notre métier », explique Stéphane Silvi, co-fondateur de la start-up montpelliéraine qui a décidé de mettre à disposition des entreprises en difficulté, son réseau d'experts sur le tout le territoire national.

Les experts de Matchers ont observé qu'avec le confinement, de nombreux salariés ont eu davantage de temps libre et davantage envie de se rendre utile. C'est ainsi que, spontanément, certains ont proposés d'aider gratuitement des petites entreprises qui en avaient le besoin. « Ça a tout de suite résonné chez nous » ajoute Jean-Marie Dupré, co-fondateur de Matchers.

Le mouvement Solidarité PME est alors né d'un appel à bénévolat de compétences, lancé début avril avril et auquel des Entreprises, des cabinets d'avocat mais aussi des grandes écoles ont répondu pour intervenir bénévolement auprès des entreprises des secteurs les plus touchés.

Exemples d'intervention

Parmi les bénévoles, la société Thais soft, solution de gestion hôtelière, a adhéré à l'initiative afin de venir en aide à ses clients et c'est alors plus de 40 petits hôtels- restaurants indépendants qui se sont manifestés dès la première semaine.

Parmi eux, un propriétaire d'un restaurant témoigne : « Depuis le confinement, on n'a plus aucune activité. Pour compenser, on voulait lancer la vente à emporter et la livraison. On avait besoin d'aide sur le référencement internet et la communication sur les réseaux sociaux. »

Face à lui, un bénévole était désireux de mettre ses compétences à profit d'une cause utile pendant le confinement. Fort de ses 7 ans d'expérience dans le domaine du digital, il a pu aider le restaurateur à relancer son chiffre d'affaires.

Les grandes entreprises qui ont fait appel au chômage partiel sont appelées à rejoindre le mouvement Solidarité PME en mettant leurs cadres volontaires à disposition des plus petites pour les aider dans cette période difficile en rejoignant ce mouvement.