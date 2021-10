Une performance du Trio Karénine à l'église Saint-Louis de Vincennes

Les compositions de Schumann, Schubert, Beethoven et Ravel et Germaine Tailleferre seront à l'honneur le 19 juin 2021 à 20h30 à l'occasion d'un concert au sein l'église Saint-Louis de Vincennes, située au 22 rue Fays. Intitulé « Renouveau », ce concert sera joué par le Trio Karénine, un ensemble de musique classique formé par Paloma Kouider au piano, Charlotte Juillard au violon et de Louis Rodde au violoncelle. Le trio est déjà connu pour avoir été lauréat du concours international de musique de l'ARD, à Munich en 2013.

© DR