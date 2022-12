Une partie des transports franciliens fonctionnera toute la nuit du 31 décembre

Six des 16 lignes du métro parisien (les 1, 2, 5, 6, 9 et 14) circuleront toute la nuit, même si toutes les stations ne seront pas desservies. Les autres lignes resteront ouvertes jusqu'à 2h du matin, et rouvriront dimanche à partir de 5h30.



La situation est un peu plus compliquée pour les RER et trains de banlieue. Les lignes A et B circuleront toute la nuit dans les deux sens, tandis que des trains – plus ou moins rares – rouleront entre Paris et la banlieue uniquement sur certains tronçons des lignes C, D, H, J, L, N, P, R et T4.



Le détail du dispositif est présenté sur le site d'Ile-de-France Mobilités :

https://www.iledefrance-mobilites.fr.

Les bus de nuit fonctionneront comme une nuit de week-end classique. Les transports seront gratuits de samedi 17h à dimanche midi.