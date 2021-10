« Une Nuit pour entreprendre » : 1re édition !

Cette initiative s'inscrivait dans le cadre du projet pédagogique de l'École des Ponts ParisTech qui prévoit de renforcer la possibilité d'un parcours «entrepreneuriat» dans la réforme de son cursus ingénieur dès la rentrée prochaine. Pendant toute la nuit, 13 équipes, de trois à six étudiants, ont proposé des idées d'entreprises innovantes. Ils étaient accompagnés par des entrepreneurs expérimentés qui les ont aidés à explorer leur viabilité et leur pérennité. Au petit matin, chaque équipe a présenté son projet devant un jury qualifié.



Cette opération a reçu le soutien d'EDF. Par ailleurs, la société Captain Contrat s'est engagée à accompagner juridiquement et administrativement les participants tentés par la création d'une start-up.

Les lauréats

- 1er prix : « Pédaler Utile » de Laurène Messager (Arts et Métiers ParisTech), Sbai Othman (École des Ponts ParisTech) et Zhao Zihan (École des Ponts ParisTech) : un dispositif qui permet de recharger son smartphone sans contrainte.



- 2e prix : « Le Smart Book » d'Alexandre Bouamama (Université Paris-Dauphine), Pierre Devaux (École des Ponts ParisTech), Georges Rizk (École des Ponts ParisTech) et Geovani Rizk (Université Paris-Dauphine) : un objet connecté qui se veut le chaînon manquant entre le papier et l'ordinateur.



- 3e prix : « La Belle Éthique » de Gabrielle Sergent (École des Ponts ParisTech), Mélanie Manguin (École des Ponts ParisTech), Domitille Coulon (École des Ponts ParisTech) et Alex Kronneberg (Arts et Métiers ParisTech) : un marketplace tendance spécialisé dans la vente de produits mode et la promotion de jeunes créateurs éthiques.