Une nouvelle résidence d’artistes insolite dans la mairie du Vème arrondissement

Avec vue sur le Panthéon, inutile de dire que la résidence est idéale. En plein cœur de la mairie du Vème arrondissement, cet appartement de 140 m² situé au dernier étage a subi une petite rénovation avant de pouvoir accueillir gratuitement deux artistes pour une durée allant de 4 à 6 mois. Rebaptisé “Villa Panthéon”, ce lieu accueillera très bientôt un premier artiste plasticien. D’ailleurs, tout a été meublé en misant sur la seconde main, pour reconstituer un lieu accueillant pour toutes et tous. Même la maire de l’arrondissement, Florence Berthout, y a contribué à son échelle en amenant de la vaisselle.

Un lieu de médiation culturelle

Les artistes en résidence à la Villa Panthéon auront la charge d’animer des ateliers de médiation culturelle, un après-midi par semaine et à destination des publics prioritaires de l’arrondissement : seniors, personnes précaires, étudiants et élèves. Une “manière d’appréhender l’altérité et de faciliter l’accès à la culture” pour Florence Berthout. D’ailleurs, pour entrer en résidence à la mairie, les artistes sont sélectionnés par un comité et proviennent de quatre établissements partenaires : deux résidences artistiques françaises à l’étranger, la Villa Médicis à Rome et la Casa de Velazquez à Madrid ainsi que l’Ecole nationale des arts décoratifs de Paris (Ensad) et la maison d’édition Editis. Il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée prochaine de Julien Deprez, le premier artiste à entrer en résidence.