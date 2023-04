Une nouvelle ligne du métro du Grand Paris

« C'est un nouveau projet qui a été déposé par le Val-d'Oise, un département qui a été orphelin du Grand Paris Express », le métro actuellement en construction autour de la capitale, a expliqué la présidente de la Région, en marge de la présentation de rames de métro rénovées pour la ligne 6.

« Cette ligne 19, proposée à horizon 2040, relierait Nanterre, Argenteuil et Saint-Denis, ce qui permettrait de vraiment mailler complètement le réseau, et faire une boucle dans le département du Val-d'Oise, ce qui manque aujourd'hui, d'autant qu'il a une très forte dynamique économique », selon Valérie Pécresse.

La ligne 19 serait en correspondance à Nanterre avec les lignes 15 et 18 et à Saint-Denis avec les lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express, actuellement en construction ou en projet.

Le projet de Schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) présenté dernièrement ajoute une longue branche à cette future ligne 19, qui relierait Argenteuil à Cergy, la préfecture du Val-d'Oise.