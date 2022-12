Une nouvelle école du numérique inaugurée à Meudon

Imprimantes 3D, ateliers de programmation ou encore exploration numérique de tableaux de peintre. La toute nouvelle École du numérique de Meudon n’a rien à envier aux salles de classe traditionnelles. Elle donne même accès à de nouvelles façons d’apprendre. « Ce lieu a pour objectif de réconcilier le numérique et le physique, tout en alliant le côté manuel », précise Denis Larghero, Maire de Meudon, avant de poursuivre : « Aujourd’hui, petits et grands pourront venir apprendre ce monde numérique, qui peut être complexe à appréhender, et en tirer des atouts professionnels dans l’insertion par exemple. C’est la raison première de notre beau partenariat avec la Cité des Sciences de la Villette. ».

Leur présence dans ce projet va donner accès à l’École du Numérique à du contenu de qualité, au travers de la Micro-folie. Ce partenariat, qui est le 150ème du genre en France, donnera accès aux élèves à un grand nombre d’œuvres de peintres connus, exposés dans des musées pas toujours accessibles à tous.

Combler le fossé numérique

Cet espace, d’un coût de 400 000 €, s’inscrit dans la volonté du Gouvernement vers la transition et la pédagogie numérique. « Nous pensons qu’il y a là une voix d’émancipation et d’insertion pour les personnes. Les installations mises en place ici : imprimantes 3D, programmation et algorithme, découverte numérique d’œuvres, répondent parfaitement à cet objectif. Il s’agit ici de combler le fossé numérique qui s’est creusé entre les personnes », se réjouit Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.