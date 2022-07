Une nouvelle crèche ouvre à Saint-Mandé

Située dans un quartier résidentiel sur l’un des grands axes de Saint-Mandé,la nouvelle crèche « Les petits chaperons rouges » pourra accueillir jusqu’à vingt-six enfants âgés de 10 semaines à quatre ans. Ateliers intergénérationnels, de motricité ou de découverte de l’anglais seront proposés aux enfants accueillis dans la structure dès septembre. Les parents pourront même suivre le quotidien de leur enfant à la crèche depuis l’application mobile “Chaperon & Vous” qui permet d’avoir accès aux repas de la semaine et aux activités au programme. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et les candidatures peuvent se faire directement sur le site : www.lpcr.fr . La crèche accueillera les enfants inscrits du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h45, avec son équipe de professionnels pour les encadrer.