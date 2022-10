Une médiation pour les ouvrages des JOP2024

La Fédération française du bâtiment du Grand Paris et les acteurs de la filière (AIMCC, CGF, CAPEB, FRTP IDF) ont signé avec la Société de livraison des ouvrages olympiques, Solideo, un protocole de médiation pour être accompagnés dans le cadre de l’exécution des marchés des ouvrages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la médiation de la filière du BTP animée par le médiateur des entreprises.

« Livrer dans les temps les budgets et les ambitions de l’ensemble des ouvrages olympiques »

Pandémie, pénurie et hausse des prix des matières premières… La filière du bâtiment a été bouleversée et désorganisée par les crises successives. La situation s’est encore aggravée en mars dernier avec le début de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte économique incertain, Solideo et les organisations participant à la médiation de la filière du BTP ont convenu de privilégier etde promouvoir le recours à la médiation afin d’assurer un traitement amiable rapide et équilibré des potentiels différends qui pourraient survenir dans l’exécution des marchés d’ouvrages des JOP 2024.

« La Solideo et ses partenaires sont convaincus du pouvoir du dialogue, animé par un tiers neutre, pour remédier aux éventuelles difficultés. Nous avons toute confiance en l’institution que représente le médiateur des entreprises pour nous aider à atteindre notre objectif commun : livrer dans les temps, les budgets et les ambitions de l’ensemble des ouvrages olympiques », a affirmé Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo.

Un accompagnement sur mesure

Dans leurs actions, le médiateur des entreprises et Solideo comptent notamment s’appuyer sur les différentes circulaires et recommandations relatives à l’exécution des contrats de la commande publique. L’objectif étant d’offrir un accompagnement sur mesure aux acteurs de la filière du Bâtiment et des Travaux publics, permettant ainsi de régler leurs différends à l’amiable dès que ces derniers surviennent, plutôt que d’attendre la fin du chantier. « Cette médiation va rapprocher les points de vue de l’ensemble des acteurs. Comme je le rappelle souvent le dialogue, qui est au cœur de notre mission, reste primordial pour renforcer la confiance et absorber au mieux les tensions du marché. Je me réjouis que cette approche de la médiation soit favorisée à l’échelle d’un projet aussi emblématique, dans la perspective des JOP 2024 », a déclaré Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises.