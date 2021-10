Pour tous ceux qui combattent la maladie, il est important d'accélérer la recherche et l'innovation médicale. L'Institut Curie combat cette maladie au quotidien. Il associe le plus important centre de recherche de renommée internationale en cancérologie à un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares.

Parce que les plus belles victoires se construisent en équipe, Blaise Matuidi rejoint l'équipe 2019 des parrains / marraines de l'institut Curie en soutien à la recherche contre le cancer. Il prête ainsi sa voix pour soutenir la campagne à travers un spot télévisuel et radiophonique :

« Il y a des sélections qu'on ne se refusent pas. Et comme avec les bleus, c'est avec une immense fierté et une implication sans faille que je réponds présent pour cette nouvelle édition d'Une Jonquille pour Curie »

Ces dernières années, de grandes avancées, à l'instar des immunothérapies et autres thérapies ciblées, ont permis d'apporter de nouvelles solutions ; il faut maintenant redoubler d'efforts pour pérenniser ces évolutions. Il est donc essentiel de soutenir la recherche et de lui donner les moyens d'aller plus vite.

Face au cancer, pédalez solidaire !

Dès le mardi 12 et jusqu'au samedi 15 mars, la place du Panthéon se pare des couleurs printanières de la Jonquille pour que chacun puisse contribuer à la lutte contre le cancer. Faire un don, acheter un pot de jonquilles ou des produits dérivés, transformez son énergie en don en pédalant sur les vélos connectés. Pour chaque kilomètre parcouru, la Fondation SWISS LIFE, partenaire historique, reverse 1€ à l'Institut Curie. Une photo déclenchée par un plancher interactif permettra aux plus énergiques d'immortaliser l'instant et d'inviter leurs proches à se mobiliser à leur tour. Enfin, une course chronométrée divisée en parcours de 5 et 10km ainsi qu'une marche de 3,5 km au départ du Champ de Mars viendront conclure ce programme sportif le Dimanche 17 Mars 2019.

L'objectif de cette 15e édition : collecter 600 000€ de dons pour soutenir l'innovation scientifique et médicale au bénéfice des patients. Cette année, les dons soutiendront la recherche fondamentale, dont découle tous les nouveaux traitements. C'est elle qui permet de mieux comprendre la maladie pour ensuite développer des thérapies innovantes.