Une Jonquille contre le cancer 2022

Pour cette édition 2022, le “Village des Jonquilles” sera installé devant le Panthéon et, pour la première fois, une jonquille géante de plus de 3 m de haut, en briques Legoysera plantée.

Premier centre français de lutte contre le cancer, l’Institut Curie a l’ambition cette année de collecter 1 million d’euros pour soutenir la recherche et l’innovation médicale. L’édition 2022 sera spécialement dédiée aux cancers des adolescents et jeunes adultes. Chaque année, ce sont près de 2 300 nouveaux patients, âgés de 15 à 24 ans, en France, qui ont besoin d’une prise en charge et de traitements spécifiques.

L’Institut dispose, au sein de son centre Siredo, d’une unité dédiée “AJA” où recherche, essais cliniques, soin, accompagnement et soutien psycho-social sont prioritaires.