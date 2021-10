Une instance partenariale pour la rénovation urbaine

Cette nouvelle instance de pilotage et de suivi doit veiller à la mise en œuvre des Projets de rénovation urbaine d'intérêt régional (Prir). Elle réunit l'ensemble des partenaires franciliens de la politique de renouvellement urbain : le Conseil régional d'Île-de-France, le Comité régional d'Action logement (Cral), la Caisse des dépôts d'Île-de-France (CDC-IDF), et l'Aorif.

Comme le précise Michel Cadot, « Ce dispositif partenarial, basé sur l'engagement de tous pour répondre aux attentes des élus et de leurs administrés, a vocation à rendre un avis sur les orientations stratégiques, opérationnelles et financières et à faciliter la validation des nombreux projets en Île-de-France. »

Cette première séance a permis la présentation du bilan du premier programme de rénovation urbaine en Île-de-France, comportant 106 conventions de rénovation urbaine portant sur 149 quartiers et 90 communes, pour un investissement global de 16 milliards d'euros dont 4,4 milliards d'euros de financements Anru, représentant quelque 35 % du programme national de rénovation urbaine.

Les participant ont également fait un point d'avancement des études urbaines menées par les porteurs de projet et ont fixé les principes d'examen des futurs projets de convention opérationnelle de rénovation urbaine sur lesquelles la RTP régionale devra se prononcer.