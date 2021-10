Une grande centrale solaire photovoltaïque mise en service

Cette centrale d'une capacité de production d'électricité de 96 kilowatts-crête (kWc) est installée sur le toit de l'immeuble Quintessence, construit par le promoteur immobilier Nexity dans le futur éco-quartier Clichy-Batignolles, d'après la société Sunvie, qui l'a conçue et aménagée. Selon la mairie de Paris, cette structure est la première centrale photovoltaïque installée sur une copropriété parisienne.

Elle est exploitée par Solarvip, une société publique/privée qui vise à favoriser le développement de la filière photovoltaïque sur le territoire parisien, en vertu d'un contrat à long terme conclu avec Nexity. Solarvip est un partenariat entre la Semavip (Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de Paris), EDF, la Caisse d'Epargne Ile-de-France et le Crédit Coopératif. Cette installation sera surclassée prochainement par une centrale photovoltaïque encore plus grande en cours de construction dans le XVIIIe arrondissement, sur le toit de la halle Pajol. Sa mise en service est prévue au premier trimestre 2013 et elle disposera d'une puissance de 465 kWc.

Il s'agit d'un projet mené par la ville, dans le quartier de la Chapelle, également au cœur d'un vaste programme d'aménagement urbain. Le développement du solaire à Paris est freiné par une série d'obstacles (ensoleillement limité, statuts juridiques multiples, forte densité, lumière parfois masquée...), que Solarvip cherche justement à surmonter. La mairie de Paris vise 200 000 m2 de panneaux solaires installés à terme dans la capitale, à un horizon non spécifié.