Une fresque monumentale en l’honneur de Joséphine Baker au Panthéon

Toute l’esplanade est recouverte d’un portrait géant de Joséphine Baker qui a été découpé en morceaux, tous numérotés et signés par Gwendoline Finaz de Villaine, avant d’être offerts aux habitants du quartier ou à des curieux. « Joséphine Baker incarne magnifiquement notre pays et ses valeurs universalistes. En lui rendant hommage pendant le Festival Quartier du Livre, grâce à la fresque de Gwendoline Finaz de Villaine, nous rappelons ce qui nous construit et nous anime individuellement et collectivement, c’est-à-dire l’Essentiel », explique Florence Berthout.

Le procédé d’impression de la bâche, à partir de PVC éco-responsable, et son recyclage en objets d’art et d’artisanat français… Tout a été pensé par l’artiste pour faire de ce tableau urbain éphémère un évènement respectueux de l’environnement et de ses valeurs.