Une Foire de Paris, « Toujours plus oh ! » jusqu'au 12 mai

La Foire de Paris, Porte de Versailles, se renouvelle chaque année sans perdre ses racines pour répondre à une société en mouvement qui place ses préoccupations à l’heure d’Internet. Comme le soulignent les organisateurs : « Depuis 109 ans, Foire de Paris ne cesse de surprendre et d’étonner ses visiteurs en leur dénichant des innovations et des curiosités modernes. Ces découvertes réinventent le quotidien des familles… » Cette ambition est ainsi présente du sol au plafond, du balcon au jardin, avec des rendez-vous uniques et inattendus, des exposants toujours plus nombreux.



Troisième ville de France pendant 13 jours, Foire de Paris est un événement vivant et connecté. Les animations culturelles et musicales, l’invitation au voyage des sens et des papilles, mais aussi la découverte de savoir-faire d’artisans du monde complète l’incomparable palette des horizons proposés aux visiteurs sur plus de 200 000 m2.