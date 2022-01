Une fillette retrouvée abandonnée dans une chambre d’hôtel de Saint-Brice-sous-Forêt

C’est ce mardi 4 janvier 2022, aux alentours de 19 heures, qu’une des résidentes de l’hôtel Première Classe de Saint-Brice-sous-Forêt a donné l’alerte. Cette dernière a retrouvé dans la chambre voisine de la sienne, une fillette âgée de trois ans, totalement seule et abandonnée dans sa chambre. Une fois l’alerte donnée, les pompiers ont été mobilisés pour la prendre en charge et s’assurer que la fillette était en bonne santé. À la suite de cela, la fillette a été placée en sécurité. Un officier de la police judiciaire a été alerté et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver la mère de la petite fille qui serait actuellement toujours recherchée par les autorités.