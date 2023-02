Une étude sur la gestion du risque de pénurie d’eau est lancée !

Anne Hidalgo, maire de Paris, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et président de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, Sylvain Berrios, vice-président de la Métropole du Grand Paris en charge de la Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des Inondations (GEMAPI) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont dernièrement engagé, à l’Hôtel de Ville de Paris, une vaste étude prospective sur les impacts possibles d'une pénurie en eau à l'échelle de l'aire urbaine de Paris à l'horizon 2030, 2050 et 2100. Cette évaluation permettra d’évaluer les impacts socio-économiques d’un tel évènement et ses effets sur la Seine et ses affluents, mais aussi d’identifier de nouvelles mesures pour préparer le territoire métropolitain à faire face aux risques de sécheresse à court, moyen et long terme.

Une étude à grande échelle

En raison du réchauffement climatique, les villes européennes sont touchées par des épisodes de sécheresse de plus en plus longs et intenses. Les petits cours d'eau de l'aire métropolitaine parisienne et certaines nappes souterraines ne sont pas épargnés, entraînant des restrictions d'usages. Alors que la France a traversé un épisode de sécheresse intense en 2022 et que l'étiage de la Seine a été l'un des plus bas enregistré en Île-de-France depuis le milieu du XXe siècle et la création des grands lacs de Seine, les conséquences possibles d'une pénurie d'eau deviennent une préoccupation pour le futur.

L'étude s'inscrit dans la politique de la ville de Paris, de la Métropole du Grand Paris et de l'EPTB Seine Grands Lacs en faveur de la résilience urbaine et de l'adaptation au changement climatique. Elle sera alimentée par les données hydrologiques et socio-économiques dont dispose l’EPTB à l’échelle du bassin versant, et celle du programme de recherche PIREN-Seine. De son côté, l’OCDE mobilisera l’expérience de métropoles comparables en Europe et dans le monde.

Alimenter la Stratégie de résilience de Paris

Tout au long de l’étude, une vaste consultation sera organisée pour associer l’ensemble des parties prenantes concernées : préfectures, ministères et opérateurs d’État, Météo France, Agence de l’eau, mais aussi chambres consulaires, collectivités locales, ou encore des chercheurs.

A l’issue de l’étude, l’OCDE proposera des mesures pour améliorer la résilience de la métropole parisienne face au risque de pénurie d’eau et d’un étiage sévère de la Seine. Ces mesures viendront ensuite alimenter la Stratégie de résilience de Paris et les actions de la Métropole du Grand Paris, en particulier sur leur voler relatif aux risques climatiques.