Une entreprise plus citoyenne, l'emploi plus solidaire...

La Confédération des petites et moyennes entreprises Paris Ile-de-France et l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire Ile-de-France ont signé dernièrement une convention de partenariat « pour mettre en œuvre des actions communes qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion de leur engagement sociétal. »

Depuis 2018, la CPME Paris Ile-de-France et l'UDES Ile-de-France travaillent ensemble au sein du Groupe des entreprises responsables et innovantes (GeriI) du Ceser Ile-de-France. Partageant des missions et des valeurs communes pour optimiser l'utilité collective dans l'accompagnement des entreprises et de leurs salariés, ainsi que le développement du tissu économique francilien, Bernard Cohen-Hadad, le président de la CPME Paris Ile-de-France, et Henri Borentin, le délégué régional de l'Udes Ile-de-France, s'engagent dans leur convention à agir pour l'engagement sociétal des entreprises en Ile-de-France (RSE), notamment en partageant les bonnes pratiques sur la place des entreprises dans la vie de la cité. Ils vont également agir pour les entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), notamment en développant les relations avec la Fondation Agir contre l'exclusion (Face) et le réseau Les Entreprises pour la cité. L'effort portera également sur l'emploi des jeunes non diplômés et la formation, notamment en promouvant les TPE-PME auprès des jeunes et en développant l'alternance dans l'ESS avec les centres de formation d'apprentis (CFA) régionaux. Enfin, la CPME Paris Ile-de-France et l'UDES Ile-de-France vont également agir pour le dialogue social, notamment en faisant la promotion du referendum d'entreprise.

À propos de la CPME Paris Ile-de-France La CPME Paris Ile-de-France représente dans la région capitale la CPME, l'organisation patronale dédiée aux TPE-PME tous secteurs confondus. Partenaire social, organisation privée et représentative, la CPME fédère près de

150 000 entreprises employant 3 millions de salariés. Elle est forte d'un réseau de 200 fédérations et syndicats de métiers, ainsi que 117 unions territoriales. L'Ile-de-France compte 774 000 TPE-PME, soit plus de 99 % des entreprises implantées sur le territoire et plus d'un emploi sur deux.