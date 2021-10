Une enquête publique pour redessiner la RD7

Jusqu'au 12 mai, les Alto-Séquanais auront la possibilité de participer aux réflexions et de donner leur avis dans le cadre d'une enquête publique. Financé par le Département, avec la participation de la Région et des Villes de Suresnes et de Saint-Cloud, un important projet va entièrement remodeler cette RD7 en boulevard urbain, à l'horizon 2026.

Les travaux, estimés à 104 millions d'euros, poursuivent quatre objectifs principaux pour aménager la portion comprise entre le pont de Suresnes et le Domaine national de Saint-Cloud : fluidifier le trafic routier, sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes, développer un aménagement paysager de qualité et dégager des perspectives sur la Seine et valoriser le patrimoine local et historique.