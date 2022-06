Une élue de la CCI de Paris à la World Chambers Federation

La professionnelle cumule les casquettes : en plus d’être élue à la CCI de Paris-Île-de-France, Marie-Christine Oghly est aussi engagée au sein de l’association Femmes chefs d’entreprise depuis 2011, assurant même depuis quelques années la présidence mondiale de cette association qui compte plus d’un million de membres. Le 14 juin dernier, Marie-Christine Oghly a donc été nommée vice-présidente de la WCF, un acteur majeur pour les Petites et moyennes entreprises (PME) puisqu’elle porte leur voix sur la scène internationale et représente plus de 12 000 chambres de commerce à travers le monde. Cette nouvelle fonction lui permettra d’appuyer Nicolas Uribe, le nouveau président, également président de la Chambre de commerce de Bogota.

Cette institution coordonne de nombreuses formalités internationales au niveau mondial, gérant les certificats d’origine, les carnets de passage en douane ATA que gère la DGA internationale pour la CCI Île-de-France.