Une école européenne de droit à l'Université de Toulouse Capitole

L' European school of law in Toulouse (ESLT) a été présentée officiellement le 7 mai lors qu'une conférence de presse au Ministère des affaires étrangères. L'école, qui verra le jour à la rentrée 2014, a pour objectif de former des juristes capables de connaître et de concevoir les différents systèmes juridiques en vigueur en Europe.