Une dizaine de postes à pourvoir chez Diabolocom

2012 s’est avéré un excellent cru pour Diabolocom. L’augmentation du chiffre d’affaires de 54% a nettement surperformé le marché du logiciel, qui plafonne à 0,7% selon Syntec Numérique. La société a également accueilli une trentaine de nouveaux clients dont Euler-Hermès au niveau mondial, Kiala, Chèque Domicile, et de nombreux acteurs du e-commerce comme Voyage Privé, Bazarchic, Beauté Privée ou Greenweez.

« 2012 a été une très bonne année, sourit Frédéric Durand, fondateur de Diabolocom. Elle nous apparaissait particulièrement stratégique avec le lancement de nouvelles offres de Quality Monitoring et de gestion des e-mails et des messages sur les réseaux sociaux. Le challenge a été relevé haut la main car nos solutions répondaient à une vraie demande du marché ».

Pour accompagner cette croissance strictement organique, Diabolocom a doublé ses effectifs en un an et a annoncé la nomination d’un Directeur Marketing Produits, Lionel Gély. Expert en relation client, Lionel Gély justifie de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des nouvelles technologies. Il a commencé sa carrière aux Etats-Unis comme ingénieur avant-vente pour Gould Computers. De retour en France, il a été amené à piloter des équipes techniques dans des sociétés telles que Sun Microsystems, Prosodie et Verizon.

« Nous ne comptons pas nous arrêter là, a ajouté Frédéric Durand. 2013 verra le lancement de solutions inédites sur le marché, et la confirmation de notre internationalisation. Nous avons donc besoin d’une dizaine de nouvelles recrues avec des profils techniques et commerciaux qui sauront se fondre dans notre état d’esprit : de vrais professionnels multi-casquettes et passionnés ».