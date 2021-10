Une couverture 4 G pour tous les Franciliens

Afin que l'internet mobile soit accessible à tous, le Gouvernement vient de conclure un accord avec les quatre opérateurs que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.

Ces derniers ont pris des engagements contraignants pour intervenir beaucoup plus vite dans les infrastructures et ont accepté d'investir trois milliards d'euros dans le déploiement d'ici à cinq ans maximum pour éliminer les zones blanches et offrir un service de qualité avec une couverture 4 G.

Les Franciliens sont concernés par cet accord qui va changer leur quotidien. Michel Cadot, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris l'a rappelé, devant la Commission régionale de stratégie numérique.

Comme pour le déploiement de la couverture fixe en matière de haut et de très haut débits, l'objectif d'une couverture mobile totale 4 G de qualité est un enjeu crucial pour favoriser la cohésion sociale et territoriale, car, selon Michel Cadot, « il n'est pas acceptable qu'en Île-de-France, région capitale, des territoires éloignés de l'agglomération parisienne ne soient pas couverts ou restent mal couverts et qu'une frange de la population soit exclue de toute connectivité ».

Pour lui, « Il est de notre responsabilité collective, État, collectivités locales et opérateurs, de prendre les mesures nécessaires pour faciliter et accélérer la mise en œuvre des déploiements sur le terrain au service de tous les Franciliens ».