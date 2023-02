Une convention stratégique de coopération entre la MGP et le Val-de-Marne

Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, et Olivier Capitanio, président du pépartement du Val-de-Marne, ont signé la première convention stratégique de coopération entre la Métropole et le Département, au siège de la Métropole du Grand Paris, mardi 17 janvier. Elle donne lieu au financement de dix projets au service des communes et des habitants.

19,7 millions d’euros pour 10 projets

Assorti d’un soutien financier de 19,7 millions d’euros, ce partenariat vise à concrétiser des politiques publiques au service des Val-de-Marnais, et plus largement des Métropolitains. « Cette convention est un instrument très important pour la Métropole du Grand Paris, car il nous permet de fédérer les actions des différentes collectivités signataires pour atteindre des objectifs de développement, de création de valeur ajoutée et d’emploi, tout en contribuant à l’essor du Val-de-Marne et de ses communes », a déclaré Patrick Ollier. De son côté, Olivier Capitanio a indiqué : « Nous souhaitons désormais échanger de manière constructive sur les thématiques relevant de nos compétences respectives, pour construire une méthode de travail coordonnée, et porter des projets d’intérêt commun ».