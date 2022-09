Une convention pour faciliter l’accès des intérimaires au logement

Afin de promouvoir le dispositif « FASTTConfianceBailleur » auprès des administrateurs de biens adhérents à l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) qui souhaitent gérer leurs locations en toute sérénité, un engagement a été convenu entre cette dernière et le Fonds d’action sociale du travail temporaire (FASTT). Les deux parties ont signé une convention de partenariat au début du mois de septembre. Cette offre de services innovante à vocation à accompagner les salariés intérimaires dans leur parcourslocatif et à sécuriser l’activité des administrateurs de biens et les revenus locatifs des propriétaires.

« Je me félicite de cet accord qui, en faisant mieux connaitre l’action du FASTT, va concrètement aider les intérimaires à se loger et lever les difficultés auxquelles ils font face. Le dispositif, « FASTT Confiance Bailleur », qui est au cœur de ce partenariat, a déjà permis à près de 11 000 salariés intérimaires de trouver un logement dans le parc privé. Il était important pour nous d’accentuer le déploiement de cette solution particulièrement innovante », a déclaré Emmanuel Maillet, président du FASTT.

La présidente de l’Unis, Danielle Dubrac, s’est également exprimée à ce sujet : « Je suis fière de voir l’UNIS valoriser auprès de ses entreprises adhérentes la solution ‘‘FASTT Confiance Bailleur’’ qui répond à notre volonté de mettre en pratique une approche différente de l’immobilier, à la fois éthique, experte et engagée. Tous les professionnels de l’immobilier qui souhaitent mettre en place ce dispositif seront accompagnés de manière personnalisée par le FASTT ».

‘’FASTT Confiance Bailleur’’, une solution gagnante-gagnante

Créé en 2016, le dispositif « FASTT Confiance Bailleur » offre la certitude aux propriétaires de percevoir le montant du loyer à date fixe tous les mois pendant trois ans. En effet, se plaçant à la fois comme tiers de confiance et facilitateur, le FASTT se charge de verser le loyer et les charges aux professionnels, quoiqu’il arrive, en faisant son affaire, le cas échéant, du recouvrement et de la mobilisation des garanties. Au-delà de ces trois années, les bailleurs continuent de bénéficier au travers de leur administrateur de biens de la caution locative gratuite VISALE d’Action Logement. Ils disposent également tout au long de la vie du bail de la garantie dégradations locatives de Visale, afin de préserver la valeur de leur patrimoine. Le salarié, de son côté, se verra après étude de son cas certifier par le FASTT, avec un document attestant sa solvabilité et la solidité de ses garanties financières.