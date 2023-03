Une convention entre Paris La Défense et ActivitY’

L’établissement public Paris La Défense a récemment signé une convention de partenariat d’une année, avec le Groupement d’intérêt public (GIP) ActivitY’ Hauts-de-Seine & Yvelines. Cette agence d’insertion professionnelle a ainsi pour vocation d’assurer la réalisation des clauses sociales dans les marchés de Paris La Défense, afin de faire des opérations d’aménagement une opportunité de remise en emploi des publics éloignés du marché du travail, comme les bénéficiaires du RSA, les jeunes ou encore les chômeurs de longue durée.

« Un tremplin vers le retour à l’emploi »

« Paris La Défense tient à renforcer et à systématiser autant que possible les clauses sociales dans ses marchés publics. La commande publique peut constituer un tremplin vers le retour à l’emploi », a déclaré Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris La Défense. Il a également ajouté : « Ce partenariat répond à la politique de lutte contre la précarité socio-professionnelle porté par le département des Hauts-de-Seine. Cette démarche fait également écho à notre raison d’être, à travers laquelle nous poursuivons des objectifs à impact social ».

Former les candidats

Avec ce partenariat, ActivitY’ entend répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises titulaires des marchés, en particulier sur les filières en tension, comme le BTP, la construction, les métiers du gros œuvre et du second œuvre. Le GIP assurera ensuite la réalisation des clauses d’insertion pendant la durée des marchés concernés. Enfin, l’agence d’insertion s’attachera à former les candidats aux qualifications nécessaires à l’exécution de leur contrat. « Cette convention conforte la volonté des Hauts-de-Seine via son agence ActivitY’ d’accompagner les projets d’aménagement du territoire à forte valeur ajoutée sociétale et environnementale. L’expertise d’ActivitY’ contribuera à faire de la transformation du quartier d’affaires une opportunité d’accès à l’emploi et de formation », a indiqué Ramzi Dali, directeur d’ActivitY’.

À l’issue de cette première année de partenariat, ActivitY’ réalisera un bilan sur les résultats obtenus, notamment le nombre et la typologie des marchés intégrant les clauses sociales, les heures réalisées, et le profil des bénéficiaires.