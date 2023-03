Une convention de partenariat pour améliorer le retour à l’emploi

La région Île-de-France est confrontée à une réelle tension du marché de l’emploi. Dans ce contexte, une convention de partenariat entre Pôle emploi Île-de-France et Synergie Île-de-France a dernièrement été signée pour améliorer le retour à l’emploi. « Un acte fort », alors que les difficultés de recrutement sont particulièrement importantes dans plusieurs secteurs d’activité, comme le BTP, l’hôtellerie-restauration, le transport-logistique, le numérique, la sécurité, le commerce, l’industrie, la santé, le sociale, mais aussi dans les zones aéroportuaires.

« Nos objectifs sont communs, notre stratégie partagée. Nous devons agir ensemble pour porter les opportunités d’emploi à la connaissance des demandeurs d’emploi et apporter les solutions de recrutement spécifiques aux entreprises du tissu économique francilien. Cette convention de partenariat doit à terme se traduire par des actions locales entre nos agences et celles de Synergie », a déclaré Nadine Crinier, directrice régionale de Pôle emploi Île-de-France.

Agir sur les offres difficiles à pourvoir et la reconversion

Avec cette signature, qui vise à concrétiser un engagement opérationnel constitué d’actions de proximité pour répondre aux enjeux franciliens identifiés, Pôle emploi et Synergie ont souhaité renforcer leurs relations existantes via la déclinaison régionale de la convention nationale signée précédemment. Ce partenariat pour la région Île-de-France se déclinera sur la base de quatre axes principaux : la consolidation des relations entre les réseaux de Synergie et Pôle emploi, l’optimisation de la mobilisation des services de recrutement de Pôle emploi, une action sur les offres difficiles à pourvoir, et la favorisation des reconversions des demandeurs d’emploi.

« L’objectif étant d’une part de permettre aux demandeurs d’emploi d’intégrer ou de réintégrer le monde du travail et d’acquérir de nouvelles compétences et, d’autre part, de proposer aux entreprises les services de personnes prêtes à s’investir et à être formées à de nouvelles fonctions pour répondre à leurs besoins de recrutement », a précisé Sébastien Collard, directeur des Opérations Île-de-France et Grand Est.