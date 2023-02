Une convention-cadre triennale de partenariat entre l’AFL et le CNFPT

Une convention de partenariat pluriannuelle a récemment été signée entre l’AFL, la banque des collectivités et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Conclu pour une durée de trois ans, cet engagement permet « d’inscrire dans le temps les actionsconjointes menées par les deux institutions et de réaffirmer la place singulière de l’AFL dans l’écosystème public local ».

Cette convention-cadre se formalisera sous des formes diverses, avec notamment l’accueil au sein de la banque des collectivités d’élèves en stage d’ouverture, des propositions de projets ou d’études en lien avec son champ de compétence, l’intervention de l’AFL sur l’accès aux crédits de ces des collectivités, mais aussi la valorisation des travaux des élèves lors de présentations conjointes.

« Elle a un double enjeu pour l’AFL : d’une part, renforcer la notoriété de la banque créée par et pour les collectivités auprès de futurs dirigeants territoriaux et, d’autre part, développer une expertise conjointe au service des territoires en capitalisant sur les connaissances et les ressources respectives de chacune », a précisé Françoise Clech Del Tedesco, directrice du Développement et des Transitions territoriales de l’AFL.

Le prolongement d’un partenariat qui fonctionne

Cette signature s’inscrit dans la continuité de plusieurs années de collaboration entre l’AFB et le CNFPT, au cours desquelles plusieurs études ont été co-produites sur le financement de la transition écologique, les budgets verts et une dernière qui sortira en avril prochain sur la rénovation énergétique des bâtiments publiques.