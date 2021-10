Une classe “Talents du service public” à Créteil

Cette création fait suite à l'appel à candidature lancé par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. “Talents du service public” offrira une préparation renforcée et individualisée à quatre concours de catégorie A de la fonction publique : attaché d'administration de l'Etat, attaché territorial, inspecteur des finances publiques et inspecteur des douanes. L'Upec poursuit ainsi son engagement pour l'égalité des chances en donnant la possibilité à tous les jeunes talents de se préparer dans de bonnes conditions aux concours de la fonction publique. Elle confirme aussi sa vocation d'université au service de son territoire.

Cette ouverture est le fruit d'un travail en réseau avec quatre écoles du service public : l'Institut régional d'administration de Metz, le Centre national de la fonction publique territoriale, l'Ecole nationale des finances publiques et l'Ecole nationale des douanes.

Quinze étudiants vont être recrutés sur des critères sociaux et de mérite. Selon leur parcours antérieur, ils seront admis en licence d'administration publique, à Créteil, ou en master d'administration publique, à Fontainebleau. Ils suivront des enseignements communs avec les autres étudiants de ces formations, ainsi qu'une formation complémentaire d'une centaine d'heures. S'ajoutera un tutorat individualisé assuré par un universitaire et un fonctionnaire ayant réussi l'un des quatre concours préparés. Des réunions d'information, ainsi que des visites d'institutions publiques seront également organisées. Cette préparation sera diplômante.

Composée de sept facultés, huit écoles et instituts, un observatoire et 33 laboratoires de recherche, l'Université Paris-Est Créteil dispense plus de 350 parcours de formations et forme 38 000 étudiants chaque année.