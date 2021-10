Une charte pour développer l'artisanat

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis représente et accompagne les entreprises artisanales du département, les conseille et défend au quotidien leurs intérêts. Ces entreprises ont un rôle majeur dans le développement économique de la Seine-Saint-Denis. Selon le Conseil général, « elles participent activement à l’épanouissement des relations sociales entre les habitants et maillent les territoires de la Seine-Saint-Denis de pôles d’activités génératrices d’emplois locaux ». La charte pluriannuelle de coopération signée dernièrement entre le Département et la Chambre de métiers et de l’artisanat est conclue pour une durée de trois ans. Ses orientations d’actions rejoignent celles portées à travers la mise en place de « l’Agenda 21 ». Elles contribuent aux engagements pris par le Département dans le cadre du Plan pour l’Egalité que l’Assemblée départementale de mai 2013.