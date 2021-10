Une centaine de stations Vélib' en fonctionnement

Pour que l'ensemble des stations soit fonctionnel le 31 mars, le groupement Smovengo va accélérer le rythme de ses travaux d'aménagement avec environ 80 stations supplémentaires ouvertes chaque semaine.

Pour suivre le nouveau calendrier de déploiement du réseau, des mesures compensatoires pour les usagers ont été mises en place.

Les actuels abonnés Vélib' bénéficient d'un crédit de trois heures offertes, « pour tester sans surcoût les nouveaux Vélib' électriques ou prolonger leur usage des vélos mécaniques ».

De leur côté, les nouveaux abonnés bénéficieront d'une réduction de 50 % sur les abonnements mensuels en janvier, février et mars, ce qui correspond à un geste commercial de 12,45 euros pour un abonnement V-Max (Vélib' électrique et mécanique) et de 4,65 euros pour un abonnement V-Plus (Vélib' mécanique).