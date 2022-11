Une capsule temporelle pour réfléchir au futur de l’alimentaire

Le 31 janvier 2023, la Communauté Pour nourrir demain espère réunir 100 marques agroalimentaires françaises, autour d’une opération unique : la capsule temporelle de l’alimentation. Ce jour-là, les entreprises présentes devront glisser dans une boîte leur vision de l’agroalimentaire et de l’alimentation des français dans 10 ans. L’objectif de cette initiative est de rassembler les acteurs du secteur pour qu’ils s’engagent collectivement face aux défis à venir.

17 marques franciliennes déjà engagées

« C’est dès maintenant que les marques et les entreprises doivent imaginer et rendre possible les agricultures, les produits et les entreprises de demain » ont déclaré Sylvain Zaffaroni et Marion Mashhady, les fondateurs de Pour nourrir demain.

Pour l’heure, 17 marques d’Île-de-France se sont déjà embarquées dans la capsule temporaire de l’alimentation.

Pour participer : www.dans-10-ans.fr