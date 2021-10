Une caissière licenciée pour une erreur de virgule

Les faits remontent au 26 mars 2012, quand une caissière du Simply Market de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) enregistre un bon de réduction de 0,60 € présenté par une cliente. La virgule mal placée fait alors bénéficier la cliente d'une réduction de 60 euros. A la suite de cette erreur de caisse, l'employée, qui travaillait depuis douze ans dans ce supermarché et qui bénéficiait du statut de salariée handicapée, a été mise à pied et licenciée pour "faute grave" le 9 mai. La caissière a saisi le 10 janvier 2012 le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye. Son avocat, Me Christophe Bastiani, assure que la cliente qui avait présenté le bon de réduction à l'origine de l'erreur "était prête à rembourser". La salariée, qui est toujours en recherche d'emploi, a notamment réclamé à son ancien employeur 40 000 € de dommages et intérêts. Le conseil des prud'hommes doit rendre sa décision le 7 mars.