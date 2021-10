Une boutique éphémère “incroyable“, loin d'être “ordinaire”

Le plan d'aide social d'urgence ESSN a pour vocation de venir en aide aux familles de réfugiés les plus vulnérables. Lancé en 2015, ce programme fournit aux réfugiés une carte de paiement ESSN leur donnant accès à une somme d'argent fixe chaque mois. Cet argent peut alors être dépensé pour acheter ce dont chaque famille a besoin, que ce soit des denrées alimentaires, du carburant, des médicaments ou le loyer.

La carte ESSN peut s'utiliser en magasin comme une carte de paiement normale. Ce programme, financé par la Facilité de l'Union européenne, vient en aide à 1,4 million de réfugiés syriens en Turquie.

Doté pour le moment par la Commission européenne et les États membres de l'UE d'un financement humanitaire d'un milliard d'euros, ce projet est mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec le Croissant-Rouge turc et avec le soutien de la Turquie.

« Au cours des deux années qui ont suivi son lancement, l'ESSN est devenu le programme humanitaire le plus important dans l'Histoire des Nations Unies. Son impact sur les personnes concernées est plus important encore que son ampleur. Il les aide non seulement à nourrir leur famille, mais il leur donne une autonomie, leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école et leur offre la possibilité de vivre le plus près possible de chez eux. Ce programme est maintenant une référence en matière d'aide aux personnes prises dans des situations de crise prolongée à travers le monde », commente David Beasley, directeur exécutif du PAM.

Pour que le grand public puisse appréhender les bénéfices de ce programme, une boutique éphémère, baptisée « Incroyable Ordinaire », a mis en place un concept innovant pour mettre en scène l'impact que peut avoir le programme alimentaire auprès des réfugiés syriens qui en bénéficient.

« Par un produit, on rentre dans la vie de ces familles syriennes en Turquie. Ces produits sont dans la boutique non pas pour être vendus mais juste comme le sujet des histoires de ces différentes familles syriennes », explique Michèle Bern, chargée de communication chez Weber Shandwick. Dans la boutique éphémère, un voyage s'opère au travers de nombreux objets que l'on pense ordinaire : poupées, pâte à tartiner, bouteilles de lait… Mais qui s'avèrent être, pour les réfugiés syriens, extraordinaires car ils améliorent considérablement leur quotidien. Afin de faire valoir le droit de chacun à l'ordinaire, le PAM et l'Union européenne ont présenté huit vidéos dans lesquelles des familles syriennes bénéficiaires du programme ESSN racontent l'histoire des denrées alimentaires ou objets présentés dans la boutique. Elles expliquent alors comment un objet apparemment très ordinaire, dont l'acquisition a été possible grâce à l'aide de l'ESSN, prend une signification incroyable. « Parmi ces vidéos, vous avez, par exemple, une mère de famille qui raconte que grâce à la carte de débit elle a pu redonner du lait à tous ses enfants. Dans une autre vidéo, une femme raconte qu'elle a pu se procurer des ingrédients afin de pouvoir refaire des feuilles de vigne farcies qui était un de ces plats préférés », poursuit-elle. Pour ces réfugiés, la capacité de faire des choix ordinaires est un incroyable pas en avant.