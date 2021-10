Brioches super stars signées Guy Savoy et Christian Boudard

Depuis son apprentissage, Guy Savoy cultive l’idée de créer une boutique essentiellement consacrée à la brioche. Cette vieille histoire vient de se concrétiser autour du succès de la célèbre merveille feuilletée aux champignons qui accompagne la mythique soupe d’artichaut à la truffe noire du restaurant de la rue Troyon et à présent de l’hôtel de la Monnaie…

« Goût de Brioche » propose donc un produit unique et multiple… Unique, car il s’agit d’une brioche feuilletée, associant deux techniques qui apportent croustillant, moelleux et légèreté ; multiple, car cette brioche est proposée sucrée –aux pralines roses, aux fruits confits, à la pistache et aux abricots– et salée –aux champignons, au parmesan…– D’autres saveurs enrichiront régulièrement la gamme.

Réalisées par Christian Boudard, le chef pâtissier du restaurant Guy Savoy depuis dix ans, toutes ces brioches sont vendues à l’unité ou « comme un gâteau » pour six à huit personnes. Elles peuvent aussi être commandées. Petites ou grosses, sucrées ou salées, elles sont présentées sur un large comptoir en marbre noir, protégées par trois grandes cloches en verre, dans une boutique en chêne et en marbre, créée par Jean-Michel Wilmotte.