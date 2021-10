Une bien fumeuse équation

Depuis plus deux décennies, le dossier «tabac» s'avère particulièrement complexe à gérer pour des gouvernements successifs tentant de définir l'exacte mesure entre des atteintes à la santé publique, dénoncées par les uns, et les libertés individuelles fondamentales, revendiquées par les autres. Celui de Jean-Marc Ayrault ne fera pas exception à la règle. L'augmentation des prix –option privilégiée jusqu'à présent– commence à impacter sensiblement le marché. Les ventes de cigarettes ont ainsi reculé en France de 4,3 % sur la période d'octobre 2011 à juin 2012. Ce chiffre, établi par les professionnels de la filière sur la base des livraisons aux buralistes, semble encourageant pour les anti-fumeurs, mais l'est-il réellement ? Car, dans le même temps, une autre étude réalisée par Kpmg pour Philip Morris, nous apprend qu'une cigarette sur six, fumée dans l'Hexagone, est directement issue de la contrebande ou de la contrefaçon, soit 15,8 % du marché. Ce constat vient de surcroît mettre en relief une parfaite organisation des filières parallèles, relevant davantage, selon Philip Morris, «du crime organisé que du petit trafic» et qui s'avère très difficile à maîtriser par les autorités. L'équation paraît donc limpide, adossée au vieux principe des vases communicants : les tarifs augmenteraient en corrélation directe avec les achats illégaux. Pour une consommation qui semble à peu près stable, ce transfert n'arrange finalement personne, ni les anti-tabac ni les buralistes ni même l'État qui voit fondre ses recettes fiscales connexes, sans doute 500 à 600 millions d'euros en moins fin 2012. La prochaine hausse de 6 %, annoncée par le gouvernement pour l'automne, -portant le prix du paquet à au moins 6 euros- devrait encore amplifier le phénomène…