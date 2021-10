Une belle 3e Journée du Droit dans les collèges malgré le contexte

Instituée depuis 2018, la Journée du Droit dans les collèges est l'occasion, chaque année, de sensibiliser les élèves de collèges à des thématiques de droit qui les concernent directement. Après « les droits sur les réseaux sociaux », « l'égalité femme/homme », cette année était placée sous le thème des « Libertés », une thématique plus que jamais d'actualité. Les professeurs, leurs élèves et les avocats ont échangé, questionné et réfléchi ensemble aux nombreux problèmes posés par cette thématique : libertés individuelles et civiques, liberté d'expression, liberté d'opinion ...

Les collèges et les avocats se sont mobilisés en nombre pour faire de cette journée un évènement national sur tous les territoires, métropolitains comme outre-mers (Guyane, Paris, Lille, Lyon, Vierzon, Ajaccio, Bastia, Nantes, Agen, Nîmes ...).

Au total, et malgré un contexte sanitaire et économique particulièrement délicat, 200 collèges se sont inscrits pour accueillir, le temps d'un cours de deux heures, un avocat. Près de 500 avocats ont joué le jeu et ont souhaité partager leur expérience à travers un cours pédagogique et participatif. Un véritable succès qui a permis la sensibilisation de 24 000 collégiens autour de la thématique choisie.