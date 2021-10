Une base de données juridiques pour le Barreau de Beyrouth

Mme Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de Paris et M. Nouhad Jabre, bâtonnier de Beyrouth, viennent de signer une convention de partenariat mettant ainsi à disposition des avocats de Beyrouth l’accès illimité à l’une des plus grandes bases de données juridiques web constituée par les Editions Lexbase. Pour Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de Paris : «J’ai souhaité ce partenariat afin que nos confrères libanais puissent avoir librement accès aux sources du droit continental. C’est une première qui a vocation à être étendue à d’autres barreaux partenaires du barreau de Paris ».

La signature de cette Convention a précédé un grand colloque organisé par la Commission Paris-Beyrouth, en collaboration avec la Commission des relations internationales du barreau de Beyrouth, consacré à la Gouvernance démocratique et aux droits fondamentaux dans le monde arabe.