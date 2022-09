Une banque offre la possibilité aux entreprises de calculer leur empreinte carbone

Le Crédit Agricole Île-de-France, qui accompagne les PME, ETI et grands comptes de la région, s’est dernièrement associé à Carbometrix, un acteur de référence du calcul et des benchmarks pour les performances carbones des entreprises. Dans le cadre de ce partenariat, les chargés d’affaires de la banque ont déjà été formés à la solution carbometrix et peuvent ainsi la faire découvrir à leurs clients.

Accompagner la transition environnementale

« Conformément aux engagements pris, le Crédit Agricole d'Ile-de-France accompagne concrètement les transitions des entreprises du territoire francilien. À travers ce partenariat avec carbometrix, nous apportons à nos clients Entreprises une solution simple et rapide pour obtenir le bilan de l’empreinte carbone de leurs activités et ce, sur l’ensemble de la chaîne de valeur. C’est également pour nous une belle occasion de promouvoir, une jeune entreprise de notre territoire qui œuvre en faveur de l’atténuation du changement climatique », se félicite Virginie Grouselle, directrice du marché des entreprises au Crédit Agricole d’Île-de-France.

Le co-fondateur de carbometrix, Christian Couturier, est lui aussi satisfait de ce partenariat. « Il démontre la pertinence de notre solution par la qualité du résultat produit et par la simplicité d’utilisation pour nos clients » a-t-il déclaré. Pour identifier l’emprunte carbone des entreprises, prérequis à toute stratégie de décarbonisation, carbometrix s’est appuyé sur la base de la méthode du Bilan Carbone et du GHG Protocol.