Une banque d’expérience améliorant l’accès aux soins des personnes handicapées

Le baromètre de l’accès aux soins Handification révèle que 15 % des personnes en situation de handicap ont des difficultés pour effectuer leurs soins au 3ème trimestre 2021. Pour la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel : « La garantie du droit à la santé des personnes en situation de handicap est une priorité. C’est un enjeu majeur, préalable indispensable à l’accès à l’emploi, au logement et à toute la société ». C’est pourquoi, le colloque de la santé, qui s’est tenu le 16 février dernier, lui a permis de présenter une Banque d’expériences pour valoriser et partager les actions probantes, les idées et les projets innovants.

Ces actions ont été développées par CoActis santé avec le soutien de la mutuelle nationale des hospitaliers (MNH).

Recensement des actions

La banque d’expériences rassemble sous forme de courtes fiches des actions et initiatives qui visent à faciliter l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. Elle a été construite sous le parrainage du secrétariat d’État aux personnes handicapées et permet de faire connaitre ses actions, faciliter leur essaimage et donner les clés à tous les acteurs et professionnels qui accompagnent ces personnes dans leur parcours de santé. Cette banque rassemble actuellement 18 initiatives, avec différents programmes, tels qu’un dispositif « bus buccodentaire », une boîte à outils pour agir contre les cancers ou encore un kit d’habituation aux soins avec des images de SantéBD pour préparer les enfants à la réalisation d’un électroencéphalogramme.

Le docteur Philippe Denormandie précise l’utilité de cette plateforme : « Nourrie par les porteurs de projets eux-mêmes, accessible à tous les professionnels, cette banque identifie les personnes ressources à contacter pour chaque action. Elle permet de mutualiser les expertises, inspirer, aiguiller et diffuser les bonnes pratiques probantes ».

Innovation des offres de soin

Sophie Cluzel démontre le travail du Gouvernement sur la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le milieu médical et détaille les consultations spécifiques mises en place autour de six axes. Une démarche « d’aller-vers », favoriser l’accès à la prévention, mieux former les professionnels, offrir des parcours de soins adaptés, favoriser l’expression et la participation des usagers et faire évoluer les financements sont les engagements mis en avant par la secrétaire d’État.

Marianne Cornu-Pauchet, co-auteur du rapport sur l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité, et le docteur Philippe Denormandie témoignent de la nécessité de ces actions : « Redonner une place centrale à l’individu, promouvoir l’aller-vers, repenser la responsabilité et l’implication des acteurs, favoriser les solutions qui s’intègrent le plus dans le droit commun, tels étaient et restent les principes des propositions très concrètes de ce rapport ».

Dans la même optique, l’expérimentation « Facilisoins », qui vise à tester une organisation pour renforcer l’accès à la prévention et aux soins courants, est menée sur 18 mois afin d’évaluer l’effet de cette organisation sur le parcours de santé des personnes.

Ces différents projets mis en place, à travers la banque d’expériences, permettent finalement une pérennisation des projets et une sensibilisation au handicap, que ce soit du côté des professionnels grâce aux différents modules de formation mis en place ainsi qu’une plus grande