Une association entre l'EDHEC Augmented Law Institute et Septeo Avocats

L'EDHEC Augmented Law Institute, institut de recherche et de formation dédié à l’augmentation du droit et des juristes, créateur de la plateforme de legal talent management Alll.legal, et Septeo Avocats, éditeur de solutions à 360° pour les cabinets d’avocats, mettent en commun leurs visions et expertises pour contribuer au développement des compétences des avocats entrepreneurs et dirigeants.

Après la création de son référentiel marché du juriste augmenté et de ses livres blancs sur les compétences essentielles vues par 100 leaders du droit pour les juristes dans le secteur bancaire, le digital entertainment, et les legal operations, l’EDHEC Augmented Law Institute s’associe à Septeo Avocats pour créer le premier référentiel de compétences business, digitales, juridiques, RH et comportementales à acquérir et développer lorsque l’on est avocat dirigeant ou créateur de cabinet.

Afin de déterminer et retenir les modules de compétences à intégrer à ce référentiel, un comité d’experts d’une quinzaine d’avocats reconnus pour leurs expertises a été invité, en utilisant les outils d’intelligence collective, à modifier et compléter les blocs de compétences existants sur une plateforme collaborative dédiée.

Ce référentiel sera ensuite soumis à un large panel d’avocats qui voteront pour les compétences qu’ils jugent prioritaires, ce qui permettra ensuite d’éditer un Livre Blanc, enrichi dans un second temps des commentaires des membres du comité d’experts et de journalistes juridiques. Ce Livre Blanc bénéficiera à l’ensemble des office managers, avocats, élèves-avocats, créateurs et dirigeants de cabinets d’avocats souhaitant optimiser et valoriser leurs structures autour d’objectifs clairs et de KPIs pour mesurer leurs progressions.

Ainsi, l’EDHEC Augmented Law Institute et Septeo Avocats souhaitent contribuer à accompagner les avocats dans leurs défis de développement et de croissance.

Pour Christophe Roquilly, professeur et Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute, « Notre conviction est qu’il est indispensable de formaliser les blocs de compétences nécessaires à un avocat pour créer son cabinet ou en assurer le développement. Le cœur de métier reste, évidemment, celui de l’expertise juridique, mais elle ne suffit pas pour être un entrepreneur et un développeur ».

Selon Dan Kohn, Directeur de la Prospective du groupe Septeo, « Les avocats, pour répondre aux nouveaux enjeux marchés de leurs clients et aux attentes de leurs équipes, font appel à des compétences qu’ils n’ont pas forcément acquises durant leur formation : des compétences comportementales, digitales et de business, libérant ainsi leurs intelligences juridiques et une dimension stratégique à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, l’avocat est un acteur économique qui doit s’adapter aux nouveaux outils et évolutions technologiques qui impactent les processus métiers, la chaîne de valeur du cabinet et la relation client. Le bénéfice retiré, une optimisation de sa productivité et de sa rentabilité dans le pilotage de son activité. Il doit s’adapter aux nouveaux modes organisationnels et de management, aux changements réglementaires et ordinaux faisant évoluer la profession. Cela va lui permettre d’activer des leviers de développement sur de nouveaux pans d’activités, tout en s’assurant d’une meilleure efficacité opérationnelle en plaçant la performance au cœur de sa stratégie ».