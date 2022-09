Une association d’avenir pour les mobilités douces

Startups, investisseurs, corporates, acteurs institutionnels et experts… Plus de 100 entités du secteur de la mobilité étaient présentes mercredi 21 septembre, à l’occasion de la soirée de lancement de la collaboration entre le Moove Lab et l’EIT Urban Mobility. Ces deux organisations ont récemment conclu un accord afin de développer l’innovation dans le paysage de la mobilité urbaine en Europe et ainsi favoriser le développement des startups de la mobilité.

Des fonds européens à hauteur de 500 000 euro

Selon le rapport Mobility Club de Via ID x Dealroom, Paris est la ville qui compte le plus de startups de mobilité et se classe dans le Top 5 en Europe en termes de financement. La mobilité étant un enjeu fondamental d’aujourd’hui et de demain, cette collaboration va permettre à l’EIT Urban Mobility d’investir dans des jeunes startups identifiées par le Moove Lab et de les accompagner tout au long du développement de leur produit et de leur activité. Des fonds européens à hauteur de 500 000 euros seront potentiellement accessibles pour ces jeunes entreprises, ainsi qu’un accès facilité au plus grand réseau de mobilité paneuropéen.

Avant de clôturer la soirée par un cocktail networking, s’est tenue une table ronde intitulée « Comment accélérer le développement des startups de la mobilité à l’échelle européenne » et animée par Gérard Leseul, député de la 5e circonscription de la Seine-Maritime, Dorothée Dayraut Jullian, directrice des Affaires publiques et de la Communication chez Mobilians, Clément Guillemot, Program Manager du Moove Lab, Fredrik Hanell, Business Creation Director chez Urban Mobility et Matthieu de Chanville, co-fondateur de Shift4Good.