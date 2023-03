Une année record pour la librairie française

À l’occasion du prochain Quart d’heure de lecture national, qui se déroulera le vendredi 10 mars et qui invite tous les Français à prendre 15 minutes de leur temps pour lire, le Centre national du livre a publié les résultats 2022 des librairies. Avec 142 créations, 51 reprises, contre 27 fermetures, l’établissement au service de la chaîne du livre et du développement du lectorat s’est félicité de l’attractivité du métier de libraire, acteur indispensable de la diversité éditoriale et de soutien à la lecture.

Un effet Covid positif sur les créations

Le CNL a déclaré que cette attractivité s’est sensiblement accrue depuis le début de la crise sanitaire et que les nouveaux établissements contribuent à l’amélioration du maillage territorial. En effet, avec 145 créations, le nombre est sensiblement identique à 2021 et ses 140 ouvertures. Un rythme doublé par rapport aux années précédentes, les chiffres étant de 62 en 2017, 79 en 2018, 68 en 2019 et 59 en 2020.

Selon le Centre nation du livre, les créations enregistrées depuis 2017 concernent pour les deux tiers cinq régions. L’Île-de-France arrive en tête et concentre 20 % des ouvertures, devant l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine avec 11 %. Suivent ensuite, avec 10 %, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne. « Ces chiffres traduisent, à la fois une orientation pour certaines zones rurales et littorales, et à la fois le développement de librairies dans les communes périphériques de métropole dynamique, ou de villes et agglomération de taille moyenne », a précisé le CNL. Pour l’année 2023, une cinquantaine de projets d’ouverture est d’ores et déjà identifiée.

Des fermetures limitées et stables

Le CNL a dénombré 27 fermetures en 2022, un nombre qui reste stable sur les six dernières années. Le solde net, différence entre les créations et les fermetures, est positif et à hauteur de 380 librairies sur cette même période. Au-delà des nouveaux entrants et des radiations, le renouvellement et le renforcement du tissu des librairies résident aussi dans les reprises et les transmissions de librairies existantes. Chaque année, une cinquantaine de reprises est référencée. Cette pratique est suivie d’une attention particulière des Pouvoirs publics, mais aussi d’un accompagnement déterminant dans leurs financements.