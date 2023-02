Une Académie du métavers ouverte à Aulnay-sous-Bois

L’ouverture à Aulnay-sous-Bois de l’Académie du métavers, une école gratuite et inclusive entièrement dédiée au cyberespace, a été dernièrement organisée par Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, en partenariat avec Simplon.co, une entreprise sociale et solidaire de formation au numérique, et la région Île-de-France. Pour l’occasion, étaient présents Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Meta, Véronique Saubot, directrice générale de Simplon.co, Frédéric Bardeau, fondateur de Simplon.co, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Bruno Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois, et de nombreuses personnalités publiques.

Aulnay-sous-Bois : pépinière des talents du numérique de demain ?

Située entre les murs de la Maison de l’emploi, cette académie, qui a accueilli ses premiers élèves en octobre dernier, a pour objectif de soutenir la création d’emplois et la formation aux nouveaux métiers liés au métavers sur ce territoire, afin de sourcer des publics éloignés de l’emploi, qui font aussi face à une offre de formation encore trop peu développée en local. « Aulnay-sous-Bois devient la pépinière des nouveaux talents du monde numérique de demain », a indiqué avec fierté Bruno Beschizza, le maire d’Aulnay-sous-Bois. « C’est une opportunité pour les Aulnaisiens, mais aussi pour les entreprises. Cette implantation permet de se rapprocher des attentes réelles des entreprises, et de la population », a-t-il précisé.

Une anticipation de Meta concernant le métavers

« C’est notre devoir en tant qu’entreprise internationale, très présente en France, de nouer des partenariats, et de nous implanter localement, afin de donner l’opportunité à des publics éloignés de l’emploi de se former à ces métiers prometteurs de demain », a expliqué Laurent Solly. « Le numérique a une dimension d’inclusion, et une dimension sociale exceptionnelle. Cette technologie, véritable industrie, qui a irrigué toute l’économie et tous les acteurs économiques et sociaux, a une dimension d’ascenseur social ». Avec cette initiative Meta désire anticiper l’accélération des usages et former les futurs bâtisseurs du métavers. « Nous souhaitons participer à la création d’un métavers collectif et inclusif, en créant des emplois durables pour l’ensemble de l’écosystème numérique, ainsi qu’une offre de formation de qualité locale », a ajouté le vice-président Europe du Sud de Meta.

La région Île-de-France, « championne de l’économie numérique »

Dans ce projet et dans le numérique, la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse sont très engagées. Elle a d’ailleurs rappelé, au cours de cette visite durant laquelle elle a essayé un casque de réalité virtuelle de Meta, le Meta Quest 2, que le territoire francilien « concentre près de la moitié des emplois du secteur du numérique », précisant que l’Île-de-France « est la championne de l’économie numérique ». « Nous avons de très grands acteurs dans le numérique, et il est impératif avec la montée en puissance du numérique, notamment liée au métavers, de les garder en Île-de-France. Pour cela, nous sommes obligés d’avoir une piscine de talent, traduit de l’anglais "Talent Pool", avec énormément de jeunes formés. C’est pourquoi, la région Île-de-France s’engage résolument à faire émerger les outils d’apprentissage nécessaires à l’acquisition des compétences indispensables aux métiers d’avenir, afin que tous les Franciliens puissent s’y former, quel que soit leur âge, et leur niveau de qualification », a indiqué Valérie Pécresse.

© AP. Valérie Pécresse a essayé un casque de réalité virtuelle de Meta, le Meta Quest 2.