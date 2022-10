Un tracé historique pour le marathon olympique 2024

Epreuve mythique et emblématique des Jeux Olympiques, le marathon est présent depuis les premiers jeux de l’ère moderne en 1896 à Athènes. Le parcours de celui des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a été présenté mercredi 5 octobre par le Comité. Il rend hommage et met en lumière un épisode clé de la Révolution française : la marche des femmes sur Versailles, le 5 octobre 1789. Cet événement est l’une des premières manifestations de l’histoire car, ce jour-là, cinq à sept milles femmes des faubourgs populaires de Paris ont marché de Paris à Versailles pour aller chercher le roi Louis XVI et le ramener aux Tuileries. Il ne retourna jamais à Versailles et signera ensuite la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ce qu’il refusait jusque-là.

Le marathon féminin en clôture des JO

Depuis de nombreuses éditions, le marathon masculin prend place le dernier jour des Jeux, mais pour valoriser les performances des athlètes féminines, pour Paris 2024, ce sera l’inverse. En effet, c’est le marathon féminin qui viendra clore les compétitions, le dimanche 11 août, quelques heures avant la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques Paris 2024, quand le marathon masculin se tiendra la veille, le samedi 10 août.

© DR

De l’Hôtel de Ville aux Invalides en passant par Versailles

Ce parcours inédit sera « à la hauteur de l’événement ». Il reliera l’Hôtel de Ville à Versailles en une boucle chargée d’histoire et se terminera sur l’Esplanade des Invalides. Neuf communes de la région d’Île-de-France seront traversées, entre succession de monuments dans Paris avec notamment l’Opéra Garnier, la Pyramide du Louvre, et la Tour Eiffel, des parcs et forêtsemblématiques de la région parisienne et le château de Versailles : Paris, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Villes d’Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon et Issy-les-Moulineaux.

Le marathon pour tous

Ce marathon aura un profil original et sera exigeant pour les athlètes, il comprendra un dénivelé positif de 436m et négatif de 438m, avec une inclinaison maximale sur la route de 13,5 %. Le parcours sera le même pour les femmes et les hommes, mais aussi pour le marathon pour tous. Cette épreuve, grande première durant des JO, permettra à des amateurs de fouler le même somptueux tracé que les stars internationales, un défi colossal dont la date sera prochainement dévoilée. Pour les moins sportifs, une course de 10 km sera proposée au cœur de Paris et de ses monuments.

Pour s’inscrire ou plus d’informations : club.paris2024.org/fr