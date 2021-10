Un timide sourire

La Commission européenne affiche, quant à elle, une assez belle confiance en l’avenir. La croissance du « vieux continent » pourrait être d’un assez bon niveau, puisqu’elle pourrait atteindre 1,4 % en 2014 et 1,9 % en 2015. En revanche, les membres de l’Union ne seraient pas tous logés à la même enseigne. Si les Etats baltes s’attendent à enregistrer une croissance de 3 à 4 % en 2014, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce progresseraient beaucoup plus faiblement. De son côté, après une croissance de quelque 0,2 % en 2013, la France ne devrait pas connaître de réelle embellie avant 2015 ; l’Insee prévoyant un taux de chômage de 11 % à l’horizon de juin prochain, territoires d’outre-mer compris. L’emploi est d’ailleurs logé à la même enseigne dans la plupart des pays européens. La consolidation budgétaire et les réformes structurelles, sans doute trop lentes et pas assez ambitieuses, tardent à porter les fruits d’une réelle reprise économique.