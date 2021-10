Un statut juridique pour le lac Erié

Vu de l'espace, de larges portions du lac prennent parfois des teintes fluorescentes dues à la prolifération d'algues vertes, aussi appelées “cyanobactéries”. Ces algues, qui se développent surtout grâce au phosphore issu des pollutions urbaines et rurales (ruissellement d'engrais et de fumier), sont dangereuses pour la santé. De fait, elles peuvent causer des atteintes neurologiques, digestives, dermatologiques… voire être mortelles. Une bonne raison pour les habitants de ses rives de voter à 61,37% pour le “Lake Erie Bill of rights” lui donnant le droit « d'exister et prospérer naturellement ».