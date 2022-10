Un soutien financier de 12 424 171 € pour Boulogne-Billancourt

Matérialisé par un soutien financier à la commune de 12 424 171 euros pour la période 2022-2024, le contrat s’inscrit dans le cadre de la politique du département de soutien aux communes altoséquanaises. La signature de cette aide de Développement a été effectuée par Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine et Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt.

Une aide pour l’investissement et le fonctionnement

Le montant versé par le Département va être utilisé par la Ville pour l’investissement tout d’abord, avec la rénovation du gymnase Dôme, la création d’un terrain multisport couvert, la réhabilitation et l’aménagement du Port Legrand, la modernisation du système de production de froid de la patinoire et des médiathèques, mais aussi l’extension du dispositif de vidéoprotection et la conservation de l’Eglise. La partie restante de 5 424 171 euros, sera investie dans le fonctionnement et se concentrera sur l’accueil des jeunes enfants, les activités culturelles et sportives et la coordination gérontologique.