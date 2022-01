Un sondage révèle le manque de couverture des entrepreneurs

Alors que la France ne cesse de battre les records de création d'entreprises avec 1 million de créations entre juin 2020 et mai 2021, Easyblue et Legalstart ont souhaité en savoir plus sur l'état de la protection des petites entreprises. Pour ce faire, ils ont interrogé 1 749 indépendants et dirigeants de TPE sur la base de la responsabilité civile professionnelle. L’objectif étant notamment de trouver des pistes d'amélioration concrètes dans le secteur de l'assurance.

Un manque de couverture généralisé

C’est du côté des indépendants que le score explose puisque 52 % d’entre eux déclarent ne pas être assurés. Les dirigeants de TPE sont un peu mieux couverts, seulement 40 % ne l’étant pas. Un écart qui permet de constater que les structures plus importantes allant jusqu’à 10 salariés s’assurent plus facilement.

Cela se justifie notamment par le manque d’information en ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle, encore trop méconnue et parfois mal interprétée par les entrepreneurs. Moins d’un sur deux est au courant de l’existence de celle-ci, et même si les petites entreprises ont un peu d’avance, le manque d’information est pointé du doigt.

Le tarif n’est pas responsable

Le prix du contrat d’assurance représente rarement un obstacle, contrairement à la difficulté d’accès à l’information et du manque de temps, souvent cités par les répondants. Pour 82 % d’entre eux, ce sont ces deux facteurs qui sont la cause d’un manque de protection pour leurs entreprises. Il semble également que la taille de la structure influe sur l'accès à l'information. On constate que les indépendants sont 45 % à ne pas en disposer sur le sujet, contre 36 % pour les dirigeants de TPE. Ces chiffres peuvent facilement s'expliquer par une difficulté pour les travailleurs indépendants à traiter des sujets qui ne concernent pas directement la croissance de l'entreprise.

Au premier trimestre 2021, plus de 180 000 installations d’indépendants ont été comptabilisées. La sensibilisation autour des risques liés aux activités des entreprises est plus que jamais la mission des différentes compagnies d’assurance.



© DR